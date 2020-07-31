中美科技戰：中芯夥北京經濟技術開發區生產晶片

項目將分兩期發展。據計劃，合資企業將從事發展及營運項目，項目將聚焦於生產28納米及以上集成電路，目標為項目的首期最終達致每月約100,000片12吋晶圓的產能。項目的第二期將基於客戶及市場需求於適當時開展。

項目首期的估計投資及初始註冊資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始註冊資本將由中芯國際出資。公司與北京開發區管委會將共同推動其他第三方投資者完成餘下出資。出資及股權其後可按其他第三方投資者的出資作出調整。中芯國際將負責營運及管理合資企業。

北京經濟技術開發區為北京市唯一的國家級經濟技術開發區，享有國家級經濟技術開發區和高新技術產業園區的雙重優惠政策。北京開發區管委會代表北京市人民政府對開發區實行統一領導和管理。

集團表示，為把握北京市發展集成電路產業的良機，項目可滿足不斷增長的市場及客戶需求，提高中芯國際的國際市場地位及競爭力，並推動公司及北京的集成電路產業發展。

董事會認為，合資企業有助公司擴大生產規模，精進納米服務，降低生產成本，從而提高回報。

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