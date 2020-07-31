小心！銀紙唔好亂「洗」　南韓有人因消毒洗爛14萬元

外國傳媒報道，全球疫情肆虐令各地民眾極為擔心，尤其是有關「銀紙會播毒」。在南韓，有民眾因擔心銀紙會傳染病毒而想盡方法「清潔鈔票」。就此，當地央行提醒民眾勿亂「洗錢」，因有人把鈔票放入洗衣機而「洗掉」了2,200萬韓圜(約14萬港元)的紙幣。

報道指出，在首爾以南的安山市，有一名民眾希望為銀紙清洗消毒，結果把大量紙鈔放入洗衣機，變成破壞了全數在婚禮得到的2,200萬韓圜禮金。根據南韓政策，若銀紙有3/4面積未受破壞，可全額換回鈔票，但如果受損面積太大，則只能換回本來面額一半的鈔票，甚至完全報銷。

另有報道指出，仁川市有一人把鈔票放到微波爐消毒，因此損失500萬韓圜(約3萬港元)。早在今年3月，南韓央行也表示有民眾把鈔票放入微波爐加熱，導致鈔票防偽線起火，多數鈔票遭燒毀...

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