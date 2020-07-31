中證監：瑞幸咖啡違反內地會計法　將追究責任

中國證監會公布，就瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)財務造假調查處置工作情況作出通報。目前有關工作已取得重要進展，據相關部門調查顯示，瑞幸咖啡境內營運主體及相關管理人員、相關第三方公司大規模虛構交易，虛報增加收入、成本、費用，虛假宣傳等行為，違反內地會計法、反不正當競爭法的相關規定。

瑞幸咖啡境內關聯的新三板上市的神州優車、北京氫動益維科技信息披露違法行為，已違反內地證券法相關規定。財政部、市場監管總局、證監會將依法對瑞幸咖啡境內營運主體及相關責任人、協助造假及幫助虛假宣傳的多家第三方公司、兩家新三板關聯公司及相關責任人予以行政處罰。近日，中證監會已向涉案當事人送達行政處罰事先告知書。相關責任主體如涉嫌犯罪的，將依法移送司法機關進一步追究責任。

中證監續稱，嚴厲打擊資本市場財務造假，保護投資者合法權益，是全球證券監管部門的共同職責。中證監將繼續加強與境內外監管執法部門的密切協作，依法穩妥推進瑞幸咖啡財務造假事件調查處置工作，嚴厲打擊、絕不姑息，堅決維護公平公正市場秩序和法治健康市場生態。

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