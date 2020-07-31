傳中銀削細額按揭現金回贈至零 分析料同業效仿

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，倘若有大型銀行削減細額的按揭現金回贈，或反映有意將客戶分層，不排除其他銀行亦會加入減回贈隊伍。

她並指，目前銀行平均樓按貸款金額為400多萬元，銀行近年接連調整按揭貸款優惠，反映取態較為保守，尤其香港經歷第三波疫情爆發，對經濟前景帶來進一步考驗，料銀行對按揭貸款申請更趨審慎。

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