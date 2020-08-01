東方日報B1：美科網巨無霸市值39萬億

美國四大科技股包括蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、Alphabet及Facebook(Fb)上季業績齊齊出爐，普遍反映業務成為疫情下在家工作和娛樂新趨勢的大贏家。消息刺激一眾股價於周五早段急升，市值合共進帳逾2,000億美元，並首次突破5萬億美元(約39萬億港元)，相當於標指整體市值約五分之一，並超過日本去年經濟總量。

Apple收入升11%創新高

受惠入門版iPhone SE四月推出，加上大中華市場恢復增長，蘋果公司(Apple Inc.)截至6月底止第三財季純利按年增加12%，至112.5億美元(約877.5億港元)，每股純利更升18%至2.58美元，期內收入升11%至創紀錄的597億美元，遠好過預期倒退3%。

Apple宣布股份「1拆4」，該公司2014年已曾把股份「1拆7」，消息刺激股價周五早段首次突破400美元，高見412美元，漲7.08%。

各項業務中，iPhone上季收入升1.7%至264億美元，遠超預期的213億美元；服務業務包括App Store帶來132億美元收入貢獻，並預期付費訂戶數目由現時5.5億增至年底時6億，而大中華地區收入回升2%至93億美元。

行政總裁庫克承認，疫情導致店舖暫停營業，對iPhone及穿戴式設備的銷售打擊較大，Mac及iPad需求則受惠遙距教學，而Apple TV+的內容製作受美國洛杉磯實施封鎖影響。

Apple未有發布今季財務預測，但財務總監Luca Maestri證實新一代iPhone或較正常押後「數周」推出，意味很大機會十月才面世。

Facebook每月用戶達27億

Facebook(Fb)克服疫情衝擊，第二季純利增長近倍至51.8億美元(約404億港元)，每股賺1.8美元，遠好過預期的1.39美元，收入升11%至187億美元，亦勝預期的173億美元。期內Fb平台的每月活躍用戶達27億，高過分析員估計的26.3億。Fb股價早段漲9.1%至255.85美元，創紀錄新高。

Fb又提到，7月首三周廣告收入仍增10%，顯示最近多個大品牌包括可口可樂和聯合利華，針對Fb未有適當解決平台內的仇恨言論而發起杯葛行動，暫時實際影響有限。惟分析員認為，倘Fb未能迅速解決有關問題，將造成長遠拖累。

Alphabet少賺三成

然而，四大科企中，Alphabet斯人獨憔悴，原因是旗下Google第二季廣告收入，受累疫情而首次錄得跌幅，按年減少8.1%至299億美元，創2018年第三季以來新低。Alphabet上季純利因此大跌30%至69.6億美元，邊際利潤率由去年同期的24%收窄至17%。此外，疫情亦蠶食公司的現金儲備，由1月底的185億美元降至6月底的177億美元。

亞馬遜純利倍增 遠超預期

由於疫情爆發後，消費者上網搶購日用品和緊急物資，亞馬遜第二季純利急增一倍，達破紀錄52億美元(約405.6億港元)，每股賺10.3美元，遠超預期的1.51美元，期內收入勁升40%至889億美元，當中雲端業務AWS上季收入增長29%至108億美元。亞馬遜股價早段漲6.39%至3,246.82美元。

行政總裁貝索斯之前曾警告，成本開支激增或導致亞馬遜自2015年來首次錄得虧損，惟業績顯示，雖然上季動用超過40億美元加強清潔倉庫、發放特別薪金，並增聘人手應付訂單激增，但未見拖累盈利表現。值得一提的是，該公司的海外業務包括歐洲、日本及印度，上季罕有地賺3.45億美元。

亞馬遜財務總監Brian Olsavsky表示，Prime會員的落單次數及每次訂貨量依然強勁，公司預測今季收入將介乎870億至930億美元(約6,786億至7,254億港元)，經營溢利則介乎20億至50億美元。亞馬遜上季新聘17.5萬名員工，計劃保留12.5萬個職位以應付長遠需要。

Morningstar分析員RJ Hottovy指出，亞馬遜營運愈益具效率，掃除投資者對其盈利能力的質疑。

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