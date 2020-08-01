美高梅中國次季續蝕8.8億　收益挫95%

其中，集團旗下於2018年開幕的澳門路氹新項目美獅美高梅收入相對較少、虧損較大，第二季收入按年減少約95.2%至1.17億元，經調整EBITDA虧損4.94億元。位於澳門半島的澳門美高梅期內收入按年減少約95.4%至1.39億元，經調整EBITDA虧損3.91億元。

客房入住率方面，美獅美高梅和澳門美高梅於第二季分別只得2.4%和6.8%，均按年大跌逾90個百分點。此兩個場地的每間可供入住客房收益分別為3.7萬元和11.1萬元，分別按年大跌97.4%和94.3%。

公司於業績報告內解釋，收益淨額減少，乃由於澳門繼續實施旅遊及入境限制，以及與新冠肺炎疫情有關的其他營運限制所致。

期內，公司的經調整物業EBITDAR(除利息、稅、折舊、攤銷、重組或租金成本前盈利)虧損為1.16億美元，而去年季度則為1.73億美元。

以博彩項目劃分，第二季公司的貴賓賭枱轉碼數按年跌95.8%至4.5億美元，貴賓賭枱贏率按年維持不變錄2.6%。主場地賭枱投注額按年跌96.7%至6,600萬美元，贏率降5個百分點至17.5%。

至於截至6月底止的上半年度，公司的總收益為23.7億元，按年跌79%，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期錄盈利30.76億元。

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