美高梅中國次季續蝕8.8億 收益挫95%
2020年08月01日 00:24
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
何超瓊任聯席董事長的美高梅中國(02282)於今年次季度繼續錄得虧損。公司公布，根據國際財務報告準則，截至6月底止三個月錄得總收益2.57億港元，較去年同期的55.35億元大幅倒退95.3%；期內經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)連續第二季按年由盈轉虧，錄得虧損8.85億元。
其中，集團旗下於2018年開幕的澳門路氹新項目美獅美高梅收入相對較少、虧損較大，第二季收入按年減少約95.2%至1.17億元，經調整EBITDA虧損4.94億元。位於澳門半島的澳門美高梅期內收入按年減少約95.4%至1.39億元，經調整EBITDA虧損3.91億元。
客房入住率方面，美獅美高梅和澳門美高梅於第二季分別只得2.4%和6.8%，均按年大跌逾90個百分點。此兩個場地的每間可供入住客房收益分別為3.7萬元和11.1萬元，分別按年大跌97.4%和94.3%。
公司於業績報告內解釋，收益淨額減少，乃由於澳門繼續實施旅遊及入境限制，以及與新冠肺炎疫情有關的其他營運限制所致。
期內，公司的經調整物業EBITDAR(除利息、稅、折舊、攤銷、重組或租金成本前盈利)虧損為1.16億美元，而去年季度則為1.73億美元。
以博彩項目劃分，第二季公司的貴賓賭枱轉碼數按年跌95.8%至4.5億美元，貴賓賭枱贏率按年維持不變錄2.6%。主場地賭枱投注額按年跌96.7%至6,600萬美元，贏率降5個百分點至17.5%。
至於截至6月底止的上半年度，公司的總收益為23.7億元，按年跌79%，經調整EBITDA虧損10.08億元，去年同期錄盈利30.76億元。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！