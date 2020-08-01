傳微軟洽談收購抖音海外版TikTok美國業務
2020年08月01日 03:18
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外媒周五(31日)引述一名消息人士稱，美國科技巨擘微軟(Microsoft)正洽談收購中國影片分享網站抖音海外版TikTok，目前尚未了解交易細節，但倘若達成收購協議，TikTok的股權架構將有所改變。
事實上，TikTok近日引起美國政界疑慮，美國總統特朗普在周五稍早前明言，正考慮有效禁止TikTok在美國使用。美國財長姆紐欽周三(29日)表示，財政部旗下的美國海外投資委員會(CFIUS)正在對TikTok進行國家安全審查，將會在本周內向總統特朗普提出建議。
抖音的母公司為北京字節跳動科技(ByteDance)，有消息周五指，考慮到TikTok被西方國家「群毆」，字節跳動正考慮把中國內地業務打包在香港或上海上市，又同時研究讓TikTok等非中國業務在歐洲或美國掛牌。
外電引述消息人士指，字節跳動原本打算把整個集團上市，但現在正與香港交易所(00388)商討僅把中國業務上市，同時與中國監管機構進行有關磋商。據悉整個集團去年盈利大約為29億美元，而今年收入目標則為約2,000億元人民幣，單是中國業務估值超過1,000億美元(逾7,800億港元)。
把公司拆骨上市的計劃暫時是初步階段，之後或許有變，惟背景是美國對中國審計問題愈益不信任。字節跳動、港交所均拒絕評論，而中國證監會則沒有回應外媒查詢。
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