美股收市：道指升114點　Apple急升一成

大型科技股做好，刺激美國股市周五(31日)上揚。道指收報26,428點，升114點或0.44%；標指收報3,271點，升24點或0.77%；納指收報10,745點，升157點或1.49%。

iPhone銷情意外地理想，蘋果公司(Apple Inc.)上季業績好過預期，加上宣布股份「1拆4」，消息刺激股價周五收報425.04美元，升40.28美元或10.47%，創收市新高，市值1.84萬億美元，超越叨特阿美成為全球最大市值上市公司。

消費者上網搶購日用品和緊急物資，亞馬遜第2季純利急增1倍，達破紀錄52億美元，股價收報3,164.68美元，升3.7%。

社交媒體Facebook(Fb)克服疫情衝擊，第2季純利增長近倍至51.8億美元，勝預期，Fb股價急升8.17%，收報253.67美元。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌0.16%、上升1.73%、上升3.69%。

經濟數據方面，美國商務部公布，當地6月份個人開支增加5.6%，勝市場預期增長5.2%，反映解封後經濟活動逐步恢復。另方面，美國上月個人收入續跌1.1%，跌幅大過預期的0.6%，原因是當局提供一次過紓困措施的影響淡化。

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