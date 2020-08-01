據報滙豐CEO敦促高層主管加快改革步伐

不過，要對滙豐這個龐大的銀行機構進行改革並不是易事，據知情人士指，一些高層主管開始懷疑2月宣布的裁員3.5人，是否能有效提振集團的業務表現。報道指，滙豐駐倫敦發言人不予置評。

事實上，今次重組主要影響範圍遍及紐約到倫敦，是管理層重振這家歐洲最大銀行的計劃關鍵，但滙豐卻面臨多項風險，包括滙豐夾在政治關係日益緊張的中美兩國之間；以及該集團許多市場的經濟環境正在惡化等。

滙豐將於周一(3日)公布最新業績，屆時投資者將對關鍵業務表現有更全面的了解。由於關鍵的英國和香港市場疲弱，預計滙豐的利潤將錄得跌幅。

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