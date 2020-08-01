新冠肺炎：美冀年底前疫苗面世　日本及歐盟各訂協議應對

新冠肺炎肆虐下，嚴重拖累全球經濟，並大大影響各地市民的日常生活。世界衞生組織總幹事譚德塞於周五(7月31日)稱，此疫情是「百年一遇的健康危機」，「世界上大多數人仍容易感染病毒，即使是經歷過嚴重疫情爆發的地區」。他估計，未來數十年民眾亦能感受到疫情的影響。

目前多國正努力研發疫苗，譚指，有關研發正以破紀錄的速度進行，但市民須學會與病毒共存，用現有工具與其對抗。

事實上，多國疫情出現大幅反彈，美國過敏與感染疾病中心(CDC)主管福奇於周五出席國會眾議院轄下的聽證會作供時承認，無法得知疫情何時完結，估計仍維持一段長時間。對美國於本年底研發安全有效的疫苗感到「審慎樂觀」。

他預料，美國人2021年內會有疫苗使用，但並非每個人都可以即時接受注射，亦透露已有25萬人登記成為志願人士，其中3萬人將接受第3階段疫苗測試。

至於日本厚生勞動相加藤勝信周五透露，政府已與美國製藥廠輝瑞(Pfizer)達成基本協議。若輝瑞研發成功，日本明年6月底前就會獲得1.2億劑新冠肺炎疫苗。他未有提及協議金額，僅稱今後將完成批准手續及敲定生產地點的建設。據了解，輝瑞的疫苗每人須接種2次，估計一旦研發成功會有6,000萬人受惠。

除日本外，歐盟同日亦宣布與法國藥廠(Sanofi)達成協議，一經證實有效，就會允許27個成員國採購。歐盟委員會主席萊恩曾稱，歐盟會盡一切努力，尋找對抗新冠肺炎疫苗。

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