Apple首次超越沙特阿美　成全球最大市值公司！

蘋果公司(Apple Inc.)上季業績勝預期，加上擬將股份「1拆4」，股價周五(7月31日)大漲10.47%，收報425.04美元，創收市新高，市值達1.84萬億美元，首次超越沙特阿美成為全球最大市值上市公司，而沙特阿美於去年12月在沙特利雅得上市，目前市值約1.76萬億美元。

今年全球爆發新冠肺炎疫情，此對各行各業帶來不同的影響，其中由於經濟大停擺，拖累能源需求大跌，導致今年原油價格暴瀉。據彭博匯總分析師的預估，沙特阿美第2季度收入或由去年同期的750億美元，大減至約370億美元。自去年12月底以來，其股價已累跌6.4%。

相反，為避免互相感染，人人被迫「宅」在家，又或WFH(在家工作)，市場追捧大型科技公司，Apple亦受惠其中，該公司股價本年迄今，已累漲45%。

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