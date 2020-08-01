1周10大驚奇：股匯魔咒來襲　8月小心貨幣戰

2020年轉眼間已來到8月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失。之後會如何呢？仍是「以不變應萬變」吧！面對世界大局正轉變，8月恐怕不尋常，甚至會爆發「貨幣戰」。

【1、8月難平安！歷年「恐慌指標」預示股市波動大】

眼下的股市好友，要時刻關注不斷攀升的新冠肺炎病例和日益暗淡的經濟指標之餘，還有另外一樣東西需要提防，就是8月！

過去15年中，被普遍視為市場「恐慌指標」的VIX指數8月份的平均漲幅高達11.7%，高於其他任何一個月份。5月份排名第二，惟平均漲幅仍遠低於8月，只有6.8%。換言之，這預示着股市在8月是多數動盪，因VIX指數走勢大多與股市相反，前者勁升，反映股市下跌居多！事實上，標指自2005年以來歷年的8月份平均升跌變化是「下跌0.4%」。

雖說歷史不一定重蹈覆轍，但今年伴隨着導致各州經濟重啟受阻、初現復甦勢頭受壓的新冠病例激增，潛在風險依然很大。

【2、8月難平安！最壞時間已過？蓋茨悲觀預測：秋季疫情更難捱】

上述提到疫情，投資者真的不是輕視！對研發疫苗甚為着緊的微軟創辦人蓋茨本周接受採訪時警告，美國不把疫情當作一回事，到了秋季天氣轉冷，更有利疫情傳播時，恐導致可怕的後果。

他指出，隨着夏季炎熱結束，疫情將在秋季惡化，但美國馬馬虎虎的態度將在年底帶來毀滅性後果。他說：「可悲的是，美國未認真看待，經濟重啟了，但確診率持續上升。若沒有創新療法出現或更多人戴上口罩，秋季將會非常難熬」。

【3、8月難平安！匯市也中咒 小心貨幣戰】

除了股市之外，匯市在8月也有「跌市魔咒」，尤其是美元已率先轉弱，歷史預示8月危機更大，因本月是新興市場最具風險的月份，惟一些投資者可能仍在「夢遊」。

MSCI開發中國家貨幣指數過去十年中，有7年在8月份下跌，並且有8次在交易員暑期休假而導致流動性下降之際波動性大幅攀升。根據過去5年的平均跌幅，對於南非蘭特、土耳其里拉、印尼盾和印度盧比而言，8月份在歷史上都是一年中表現最差的一個月。然而，衡量投資者對這些貨幣焦慮程度的「隱含波動率」仍處於至少3月以來的最低水平，表明市場低估了匯率出現大幅波動的風險。

有專家警告，儘管交易員和投資者因疫情而不會在暑假去旅遊，但許多人仍會休假，將導致8月流動性下降，而這往往會誇大市場走勢。其中，新興市場貨幣在8月份總是更容易受到衝擊，因為成交量較低，流動性不足會加劇波動性，故投資者應在8月份之前沽空新興市場貨幣，尤其南非蘭特和巴西雷亞爾。

一旦全球貨幣一同狂貶值，小心一場「貨幣戰」正殺到！

【4、8月難平安！日圓多數轉強 預示有冧市？】

上述提到新興市場貨幣8月傾向下跌，美元避險角色又因狂印銀錢而褪色，若接下來有「大事」，資金可能傾向湧入日圓避險。然而，有數據顯示，日圓匯價於8月確實往往轉強！

數據顯示，日圓匯價往往在每年8月轉強，從1998年以來，過去22年，日圓在7月兌每美元轉強的次數只有10次，但8月情況大不相同，過去22年有17次在當月轉強，上升機會高達77%。

究其原因，包括美債的配息及償還集中在那個時期，日本投資者將部分資金兌換日圓，還有日本企業在進入暑假之前，集中將外幣計價債券賣出轉為日圓。此外，全球投資者也在夏天淡季暫時將資產轉入美債，造成美債孳息率下滑，容易令美元下跌。在市場流動性變差的情況下，容易出現短炒日圓的現象。

據日本三菱日聯銀行統計，首相安倍晉三在2012年底開始執政後，日圓兌每美元從7月初到8月平均升幅為2.8%，最大為2015年的5.2%。換言之，今年7月初的日圓兌每美元報107.98，以8月份平均104.96來看，若出現過去最大升幅，有可能見102.37。

一旦如此，勢必是凶兆，日圓強勢往往伴隨全球股市大調整...

【5、8月難平安！市場似搞「負利率」迫美國救市】

面對「股匯魔咒」，華爾街投資名宿、管理資金規模逾3,000億美元的美國金融服務公司Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd本周警告，即使聯儲局不實施負利率政策，市場也可能會推動美國利率跌破零，股票和其他風險資產對國會的財政刺激磋商尤為敏感。

他說：「我想提醒人們，歐洲的長期利率低於德國的政策利率。因此，即使聯儲局沒有採取行動，市場也可能『接過任務』，並推動美國利率破零」。

Minerd認為，央行若對基於通脹的政策做出任何改變，都將令市場感到意外並發出進一步寬鬆的信號。聯儲局主席鮑威爾在周三(7月29日)的新聞發布會上稱，與通脹壓力相比，「通脹下降壓力」仍然是一個更大的風險因素。

Minerd還表示，國會未能就另一份疫情紓困計劃達成共識，可能會推高失業率，破壞股市，並迫使聯儲局擴大資產購買規模。「對於風險資產來說，我們處於一年中特別脆弱的時期，市場很容易動搖」。

他表示，如果國會不能在周末前解決其在刺激方案上的分歧，那麼市場可能會開始出現「嚴重問題」。民主黨人反對一項由共和黨支持的將每周補充失業救濟金從600美元，減少到200美元的計劃。

對於今年以來白銀價格已上漲了近40%，Minerd表示，銀已成為他2020年的最佳投資選擇。「在不確定的時期，貴金屬是理想的投資選擇」。

【6、8月難平安！美元地位受考驗 金價狂升非佳兆】

事實上，近期金價屢創歷史新高，確實絕非佳兆！美國華爾街大行之一高盛本周表示，正如金價飆升所顯示的那樣，美元作為全球儲備貨幣的地位正受威脅。

高盛指出，美元面臨多項風險，包括聯儲局可能會轉向「通脹傾向」、政治不確定性上升，以及對美國新冠感染病例再度激增的愈來愈強烈的擔憂。該行補充，大流行病導致的龐大債務可能引發美元貶值恐懼，人們對美元儲備貨幣地位還能持續多久的切實擔憂已經開始顯現，「黃金」是終極貨幣，特別是在當前這樣的環境中，政府正在導致其法定貨幣貶值，並將實際利率推至歷史最低水平。

就此，高盛將12個月黃金價格預期從之前的每安士2,000美元，上調至2,300美元。

對於高盛來說，美國以及其他地方債務水平的增長，加劇了央行和政府可能允許通脹加速的風險。目前美國政府負債已經超過了國內生產總值(GDP)的80%。高盛說：「由此產生的資產負債表擴大和大量發行貨幣引起了貶值恐懼。有更大的可能性是，在未來某個時候，當經濟活動正常化之後，央行和政府有動機允許通脹上升，以減輕累積的債務負擔」。

【7、8月難平安！全球地緣緊張情緒再升溫 中美似一戰前？】

講到金價大熱，絕不能不提地緣政局！財經媒體彭博專欄作家Andreas Kluth本周撰文指出，由於中美交流往來密切，若以「冷戰」來形容目前局勢，說法並不適合，反而可能像19世紀末期至20世紀初的第一次世界大戰前夕，因中美在華為、一帶一路及關稅等領域的紛爭，與當時的英國與德國之間幾乎全部都發生過。

Kluth指出，目前中國與第一次世界大戰前的德國，在背景上有非常多相似的地方，例如專制、對先行工業化國家的不滿，也更傾向於以國家及民族主義主導經濟發展，與當時篤信自由市場，並主導國際貿易及金融秩序的國家英國對立。

他表示，華為、一帶一路、關稅等中美關係爭端，在英德之爭時也發生過。當時英國與德國鬥的是無線電通訊標準，德國堅持扶植自家的企業Telefunken，而英國雖然也曾圖壓制Telefunken，但成效不大。

當時的德國也曾透過大舉興建柏林到巴格達的鐵路，企圖突破被英國海軍支配的印度洋，為了應對德國行為，英國也曾對德國推出懲罰關稅，但幾無成效。

【8、8月難平安！最少15國運回黃金囤積 似「備戰格」】

事實上，金價近期屢創新高，美元明顯褪色，全球央行運回黃金亦愈演愈烈，確實似「備戰格」。據粗略統計，德國、荷蘭、比利時、澳洲、意大利、羅馬尼亞、奧地利、法國、瑞士、委內瑞拉、俄羅斯、土耳其、匈牙利、斯洛伐克和波蘭等15個歐洲和新興市場國家，都曾宣布或計劃提前將存放在美英兩國的黃金運回本國，而世界各國央行運回黃金實情是「去美元化」布局中的重要一環。

分析指出，全球央行運回黃金浪潮舉措似乎在公開宣布對美元不信任，而各國運回黃金能重新獲得黃金儲備的控制權和保管權，豐富外匯儲備種類，防止以美元為主導的全球貨幣信用體系崩潰。

據悉，美國紐約聯邦儲備銀行是世界上最大的金庫，大約有超過8,300噸的黃金存放；另據英格蘭銀行官方網站顯示，英國央行金庫中存放大約40萬根金條，價值超過2,000億英鎊(約1.99萬億港元)，是全球第二大黃金保管者。結合來看，這10幾個國家原本可以坐享黃金升浪，但反而花費運輸和儲存，足見其目的不簡單。可以預見的是，美元恐怕再不是無可替代的避險資產。

【9、8月難平安！歐美狂買金避險避通脹 史上最狂】

與此同時，世界黃金協會(WGC)本周指出，第2季和上半年全球整體黃金需求下滑，反映亞洲買金熱潮減弱；指數股票型基金(ETF)持有的黃金部位則升到史上最高，凸顯黃金投資熱潮高漲，並完全蓋過了實體需求。

WGC報告顯示，第2季全球黃金需求總計1,015.7公噸，按年減少11%，使上半年總需求下滑6%至2,076公噸。此數包含投資、珠寶首飾、科技產業用途的黃金需求，也計入央行購入的黃金。

疫情重創了第2季消費者需求，因封鎖抗疫措施影響亞洲金飾、金條、金幣銷售；但疫情也助長投資需求，反映歐美投資者在市場動盪之際搶買金避險，並防範通脹風險，使今年以來金價大漲近30%。

截至6月30日止6個月，黃金的投資需求(包含以黃金擔保的ETF和金條與金幣)總計達到1,130.7公噸，價值600億美元，都創下史上最高紀錄。其中，上半年流入ETF的黃金量達到734公噸，創新高紀錄，且按年暴增5.17倍，惟上半年金條和金幣需求年減17%至3,967公噸，是11年以來最低。

另外，報告觀察到東方和西方人投資黃金情況相反：在亞洲和中東以「獲利沽貨」為主 ，在歐洲和北美則以「避險買盤和投資」為主。

【10、8月難平安！疫情對經濟衝擊恐直至2025年】

面對疫情衝擊及大國角力，評級機構惠譽本周指出，由於失業問題及企業投資意願趨緩，疫情衝擊經濟所留下的痕迹將持續非常久，至少到2025年之前都不會消失。

惠譽指出，由於疫情衝擊，下調10個先進經濟體未來5年的平均國內生產總值(GDP)增長預測0.6個百分點，其中，美國未來5年平均GDP增長從1.9%下調至1.4%、英國則從1.6%下調至0.9%、歐元區從1.2%下調至0.7%。

該機構表示，疫情衝擊各國經濟將持續多年，例如美國2023年至2025年間，預測每年有2%左右的經濟增長，若沒有疫情，增長可能會是在3%以上；整體而言，多數先進國家在2025年的GDP都可能會因疫情而較原先預測低3至4%左右。

惠譽解釋，經濟衝擊之所以這麼長，原因在長期失業率高企、工時下降，以及投資及資本累積速度變慢。

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