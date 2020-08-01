致富智庫：「股神」對育兒、年輕人前途、創業有何鼓勵呢？

無論你是初出茅廬、為人父母，甚至想創業致富，或許也想聽取一些「專業」意見，今次找來「股神」巴菲特！

作為父母，都想將好東西留給子女及後代，其實，智慧比實際財產可能更重要，皆因錢有用盡的一天，智慧卻能一代一代傳承下去。

「股神」巴菲特就曾說過，最着緊是教細路，佢話小朋友8歲開始就要學咩係金融同點做生意，賺錢嘅嘢要由細培養。講到教10歲以下細路有關「成功」、「金錢」同「生意」，股神有以下9招。

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1、【有咩想要，要夠膽出聲】

要知道咩人可以幫到你，然後盡最大努力去說服佢哋。就算成功人士都唔係次次可以得到想要嘅嘢，但識出聲好重要。

2、【盡力預計顧客需要】

股神話「服務夠好，就自然出眾」。要清楚顧客要啲乜。舉例說，若你生意是賣雪剷，你便要留意天氣預測，大雪快殺埋嚟前，你就要接觸啲準顧客，為佢哋Plan定嚟緊點樣唔會搞到成腳雪。咁先稱得上貼心服務。

3、【生意要由細做起】

若然你有咩偉大夢想嘅話，最簡單方法係搞啲小生意攞吓經驗。就好似如果你立志要搞園林改造美化環境，就不妨由小花園種花除草開始。

4、【並非識晒先做，而係邊做邊學】

股神仲有句，就係「學得愈多，賺得愈多」。即係叫你唔識唔緊要，最緊要肯學，搵啲班上吓，搵本書睇吓、搵人問吓，邊做邊學。

5、【失敗唔係冧低，而只係停一停】

創業並非易事，衰咗或者條橋被人駁回，就一定有嘅。今次唔得，就要試新方法、揀個新地點，將件產品扭一扭，去增加銷量。

6、【做生意同做人都要正直】

要誠實、唔好充，做唔到就要出聲。有錯就要認，仲要盡力補鑊。要尊重別人，對方先會肯花時間同你相處，無論對朋友、對合作夥伴、對客都一樣要公平同正直。股神講到明，「同壞人係唔會有好嘅交易」。

7、【貢獻社會】

成功嘅事業，並非只講賺錢，仲要對世界有貢獻。股神話齋「呢個世界有無限嘅好事等緊你去做」，就將行善納入創業模式中。仲有，除了出錢，出心出力出時間一樣咁有價值。

8、【搵師傅】

師傅可以引領你走未走過的路，亦可刺激你思考出解決難題方法。有時，知道自己目前面對的困難，曾有前人走過，即會對前路有另一番啟發。

9、【儲錢細細個就要開始】

股神認為小朋友最畢生受用的習慣，就是儲蓄！仲要係細細個就要開始，咁可以令孩子長大後避免無數嘅不快遭遇。記住，唔係儲起使淨嗰啲，而係使儲淨嗰啲。呢個先係重中之重嘅重點。

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除了育兒之外，如果閣下是初出茅廬，又或許近期「放榜」了，無論你即將走那條路，都會是你人生的新一頁。面對人生新階段感到疑惑？對前路感到惘然？

以下是「股神」巴菲特與他長期副手芒格送給畢業生的7個人生貼士。巴菲特活了近90個年頭、縱橫股壇超過半世紀，看盡無數大鱷浮沉。他的人生智慧，你肯細嚼，必有得着。

1、【要有自己內在標準】

世間人的想法並不該是你最在意的事，剛畢業、年輕的你要有內在的驅動力，你內心要有自己的記分牌。當你內在的標準與世間人有出入時，你會如何抉擇？股神提醒你，別因外界的批評而輕易動搖。

2、【假設一生只有20次機會】

若一生只有這20次，你才會珍惜、才會三思而行、才會全力以赴。緊記，不夠努力與沒有努力過，結果是一樣的。

3、【去最欣賞的公司工作】

若你決定進入職場，別只看公司規模或只看錢，選擇去你最欣賞的公司、為你最敬佩的人工作，你會更愛工作，會有更好表現。

4、【每日「賣」一小時給自己】

股神巴菲特副手芒格(即是巴菲特旗艦巴郡副主席)當年還是位年輕律師時，他一小時可賺20美元。當時他想，誰是最有價值的客戶，答案就是自己，於是他決定每天「賣」一小時給自己，把那一小時用於房地產交易上。你也可以留出這一小時，用於自我提升。儘管有時這會減少眼前收入，但投資自己是項長期投資，會有想像不到的好回報。

5、【終身閱讀】

另一項對自己的長期投資就是閱讀，閱讀助你終身自學。股神巴菲特現85歲仍會看一整天的書，他副手芒格也說閱讀可培養出好奇心，可令自己每天更聰明一點。

6、【照抄成功者10%的好習慣】

總有一些人，你覺得他們很成功，你很欣賞他們某些品質，你可以照抄他們最好的10%好習慣。你亦可能碰見過一些你覺得很差勁的人，你要對照自己，戒掉你也可能跟他們同樣有的最壞的10%壞習慣。這樣，你逐漸會成為自己欣賞的人。

7、【好好照顧身體】

一定會伴你終身的，其實只有你自己的一副身體，所以要好好照顧它，別仗着年輕便亂來。你現在所做的每一件事、所吃所喝的每一口每一滴，影響着你往後的10年、20年、30年、40年......健康是你最重要的一生財富，你只要信，不要問，將來你自會明白。

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最後，若閣下打算創業做老闆，究竟怎樣才能突圍而出？「股神」巴菲特也給了他的「金句」忠告，就是「取悅你的客戶」！

巴菲特曾在投資銀行高盛所舉辦的「10,000 Small Business」計劃畢業禮上，表達其對任何一位想創業的人至關重要的忠告。

他說：「明早起床望鏡時，不妨在鏡子上寫上『取悅你的客戶』(Delight Your Customer)，而不是『滿足你的客戶』(Satisfy Your Customer)！」這就是「股神」對創業家的忠告。

他說：「只要取悅到顧客，你不用出錢利誘、不用時刻監督，他們也會向其他人講你公司的好說話，有如你公司以外的一支銷售團隊。我幾年前買過車，已記不起用了多少錢，但卻十分記得買時的良好體驗。」

簡單說，就是本着取悅客戶來做生意，會帶來口碑，有人免費幫你宣傳，生意自然蒸蒸日上。

不要忘記，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡也是由一家小公司做起，經歷超過50年時間後，市值高達數千億美元，巴菲特是絕對深明做生意的成功之道，而非靠炒作。

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