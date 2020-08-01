【頹勢未止】澳門7月賭收按年急挫近95%　連跌10個月

澳門賭收跌勢未止，據澳門博彩監察協調局周六(8月1日)公布，7月份博彩毛收入錄得13.44億澳門元，按年下瀉94.5%，連挫10個月。

回看新冠肺炎疫情爆發後的2至6月，每個月按年跌幅分別高達87.8%、79.7%、96.8%、93.2%及97%，足見低處未見低。

至於今年首7個月，當地博彩毛收入累計為350.64億澳門元，按年顯著下挫79.8%。

面對新冠肺炎疫情確診數字再大幅反彈，市場憂慮全球本已疲弱不堪的經濟再陷衰退。大行瑞信指出，受簽證限制，即使放鬆隔離規定，博彩營運商亦深明內地賭客需求已大為減少，而本地玩家亦要持病毒檢測結果始能進入賭場，加上賭客難以順利跨境轉帳等問題，反映復甦之路或遙遙無期，預期中國未恢復旅遊簽證及香港未開放前，相信博彩毛收入仍將續挫約90%。

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