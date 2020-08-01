加拿大5月GDP轉升4.5%　料第二季仍挫40%

加拿大政府公布，今年5月國內生產總值(GDP)按月增長4.5%，結束連續兩個月的跌勢，且好過市場預期增長3.5%，主因部分州份及地區回復經濟活動，但與疫情前的2月相比，月內經濟活動仍低15%。

各行業當中，建築業反彈17.6%，零售貿易增長16.4%，但航空航天製造業繼續受壓，下降5.1%。

加拿大會議委員會首席經濟學家Pedro Antunes承認，與旅遊和旅遊業相關的行業將渡過一個漫長的復甦過程。在新冠肺炎的疫苗或治療方法出現前，活動不太可能恢復正常，並認為復甦情況要到明年稍後時候才會發生。

另外，當局預期，加拿大第二季度GDP仍要下跌約40%。

加拿大皇家銀行(RBC)預計，未來加拿大經濟將進一步復甦，但步伐會放緩，初步數據顯示6月增速為5%。不過，如果沒有疫苗作為更有效的治療方法，不排除將再受病毒蔓延的威脅，預計2020年底經濟活動仍將遠低於一年前的水平。

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