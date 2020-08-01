歐盟開綠燈　中國中車高鐵新勁敵現真身

歐盟委員會周五(31日)批准，法國高鐵生產商阿爾斯通(Alstom)收購加拿大龐巴迪(Bombardier)的鐵路部門，將成為全球第2大鐵路車輛製造商，有助挑戰中國中車的市場領導地位，有關交易涉資62億歐元現金和新股，而新公司每年收入達155億歐元。

為換取交易獲批，阿爾斯通同意出售位於法國、德國及加拿大的部分廠房，亦承諾將一些技術和部分龐巴迪的資產，轉移至其與日立的高鐵合營公司，以紓緩競爭減少的憂慮。

歐盟18個月前曾否決阿爾斯通收購德國西門子的鐵路車輛製造業務，當時認為交易會增加信號系統和新一代高鐵的建造成本。

法國財長勒邁爾稱支持該收購交易，認為是歐洲鐵路業維持技術創新的利好消息。

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