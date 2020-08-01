【全球攬炒】美國1/3餐廳今年恐永久結業

據餐飲顧問機構Aaron Allen & Associates最新估計，受疫情影響，現時美國約66萬間餐廳食肆中，估計有多達23.1萬間於今年內永久結業，並使當地餐廳數目在過去廿年穩定地增加的情況首次出現逆轉。

除了消費者減少外出用膳外，為降低感染機會，餐廳亦限制顧客數目，損害盈利能力。最近數據顯示，美國餐飲業今年已裁減以百萬計職位

Aaron Allen & Associates報告指出，在美國，已有逾8,000家餐廳已直接受到員工感染新冠肺炎的影響。

研究消費行為多年的密歇根大學經濟學家Richard Curtin相信，餐飲業需要數年才可回復至疫症爆發前水平。

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