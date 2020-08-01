【疫下橫財】柯達股價爆升　CEO勢袋走7.4億

曾手執全球菲林市場牛耳的美國柯達公司（Eastman Kodak Co.）宣布業務轉型，消息刺激股價由本周初約2美元，飆升至最高60美元，升幅達2,757%。外媒估計，柯達行政總裁(CEO)Jim Continenza因此有機會「袋走」逾9,500萬美元(約7.41億港元)。

據報，Continenza去年2月擔任柯達執行主席後，獲發多批認股權證，涉及205萬股，換股價介乎3.03至12美元，當時公司股價約3美元，同年5月，他再獲發175萬股認股權證，若現時趁股價炒高後行使認股權證並沽出，將錄得可觀利潤。

不過，柯達發言人稱，Continenza深信公司業務前景，從未沽出任何一股，亦沒計劃出售股份。Continenza是柯達最大單一股東，截至3月底，持有5.8%股權。

柯達本周較早前獲華府透過《國防生產法案》，批出7.65億美元「戰略貸款」，該公司將憑藉其化學專業，以加速生產應用在醫治新冠肺炎藥物的原料。有關貸款由新成立的「美國國際開發金融公司」（DFC）提供，亦是首筆以抗疫為名，以配合華府戰略轉型的貸款，而柯達將成立「柯達製藥」，並重新調配廠房進行生產。

有132年歷史的柯達，全盛時期在全球聘用14.5萬人，市值逾300億美元。不過，柯達未有把握1975年發明數碼相機的優勢，隨着傳統菲林相機被淘汰，2012年宣布破產。公司之後不斷謀求轉型，先後搶攻打印機及電影菲林業務，更一度涉足加密貨幣市場。Continenza預期藥物原料未來將佔公司業務3至4成。

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