美匯指數7月挫4.1%　邊隻外幣係大贏家？

美國第2季經濟破天荒收縮32.9%，加上疫情未受控，令經濟復甦受阻，相反地，外圍形勢相對地好轉，令美元匯價走勢持續轉弱，而美國總統特朗普本周一度表達押後11月大選的提議，進一步打擊對美元的信心，美元匯指數周五(7月31日)收報93.349點，7月份累跌4.15%，為10年最差。

所有主要貨幣7月兌美元全線向上，歐元7月一度升穿1.19美元，創2018年5月以來新高，周五收報1.1778美元，全月升4.84%，主要受歐盟達成規模7,500億歐元復甦經濟基金刺激。法國農業信貸銀行指出，歐元上升速度快過預期，歐元兌美元走勢受到兩地經濟增速差距擴大帶動。

英鎊7月兌美元更升5.52%，周五收報1.3085美元，收復3月因應疫情實施封鎖措施以來的失地。不過，荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，英鎊的基本因素受到脫歐貿易談判缺乏進展，以及負利率憂慮的困擾。

至於日圓7月兌美元升1.95%，至105.83，澳元及紐元上月分別漲3.48%及2.71%，至71.43美仙及66.29美仙。

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