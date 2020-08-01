【神秘國度】北韓人均收入不及南韓4%　實況可能更差...

南韓央行日前發表報告，估計北韓2019年經濟輕微增長0.4%，扭轉2018年開始遭到國際制裁時，經濟大幅收縮4.1%的劣績，整體經濟產值約320億美元，不足南韓2%。

至於北韓去年當地人均收入只有141萬韓圜(約9,235港元)，只及南韓約3.8%。值得留意的是，北韓把很大部分經濟資源投放於國防及核計劃，有理由相信兩韓國民實質生活水平差距應更大

報告又指，北韓各經濟環節中，農漁業去年增長1.4%，料因受惠較良好的天氣，服務業增長0.9%，但採礦及製造業分別收縮0.7%及1.1%

另外，南韓貿易促進局本周較早前指，北韓去年出口增長14%至2.78億美元，但主要是前一年的基數甚低，期內入口急升至30億美元，顯示貿易赤字惡化。

北韓國家長期封閉，自上世紀60年代起已停止發放詳細經濟數據，到千禧年代初，進一步停止公布基本的數據，使外界對當地經濟難作評估。而南韓央行自90年代起每年就北韓經濟發表報告，被視為該方面權威，但報告很多方面仍是「靠估」，資料來源包括南韓政府部門及其間諜機構的情報、衞星影像、中國貿易數據、脫北者的口供，以及智庫組織的報告。

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