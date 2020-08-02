陳樂怡：恒指季檢月中出爐　嚴選優質股份...

美國聯儲局維持利率不變，並重申將用盡所有政策工具支持經濟，對環球股市於低位有支持。展望後市，港股表現仍要視乎內地A股市場，且關注政治局會議為中國經濟下半年制定的方針。

不過，滬深股通北向資金走勢反覆，反映外資對A股短期走勢信心不強。滬深兩市成交重上萬億元人民幣，交投能否進一步改善，仍有待觀察。近期港股大市成交亦降至近1,000億港元水平附近。目前而言，市場向上動力仍然遜於7月初，預期恒指短期走勢仍傾向反覆，難有突破，續於10天線上落。即將踏入業績期，投資者焦點料轉向個別企業。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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