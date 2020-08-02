陳樂怡：恒指季檢月中出爐 嚴選優質股份...
2020年08月02日 08:00
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美國聯儲局維持利率不變，並重申將用盡所有政策工具支持經濟，對環球股市於低位有支持。展望後市，港股表現仍要視乎內地A股市場，且關注政治局會議為中國經濟下半年制定的方針。
不過，滬深股通北向資金走勢反覆，反映外資對A股短期走勢信心不強。滬深兩市成交重上萬億元人民幣，交投能否進一步改善，仍有待觀察。近期港股大市成交亦降至近1,000億港元水平附近。目前而言，市場向上動力仍然遜於7月初，預期恒指短期走勢仍傾向反覆，難有突破，續於10天線上落。即將踏入業績期，投資者焦點料轉向個別企業。
恒生指數服務公司將會在8月中公布一系列季度檢討結果，除了同股不同權及第二上市企業可正式獲納入恒指之外，恒生綜合指數的名單亦值得留意。相關股份其後有望納入港股通，南下資金可參與買賣，成交量將顯著提升。投資者可多加留意有潛力納入港股通的股份，如表現強勢的物管股建業新生活(09983)及時代鄰里(09928)；內地餐飲股九毛九(09922)；以及醫療板塊信達生物(01801)及康基醫療(09997)。
內地政府將在8月下旬開展第三批藥品帶量採購，共涉及56個藥物品種，藥企將在8月20日提交申請。藥品採購周期為1至3年，中標藥企可獲首年約定採購量的50%至80%份額。當中，石藥集團(01093)及中生製藥(01177)各涉其中8款藥物，翰森製藥(03692)涉其中6款。市場雖已認知帶量採購常態化的做法，但最終降價幅度及個別藥廠產品中標數目仍難以掌握，亦有機會成為板塊調整藉口，投資者宜注意風險。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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