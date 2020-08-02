曜熊理財：疫症後期的債券基金受捧　原因係...

3萬名美國人參與政府推行的疫苗試驗，反映疫苗研發進入最後階段，但預計要到2021年初才能投入使用。不過，當前的經濟下行情形十分嚴峻，美國第二季度國內生產總值(GDP)萎縮可能會出現創紀錄的最大幅度。

美國聯儲局將基準利率維持在接近零的水準不變，並再次誓言將動用所有工具來支持復甦不穩的美國經濟。美聯儲的政策立場是有彈性的，可按需要隨時作出調整。

失業是最重要的問題，娛樂休閒產業中的許多人失去工作崗位。即使經濟重開順利進行，人們重回工作崗位，但要實現經濟復甦還需要很長的時間。

疫症後期，貨幣基金收益率全面下降，市場不確定性情況下，債券基金受到市場熱捧。對於希望獲得比貨幣基金更高收益，同時對資金使用效率及安全性要求不是過於嚴苛的投資者，債券基金是貨幣基金的良好替代。

債券市場目前處於溫和牛市，但由於絕對收益率處於歷史低位，受益於持續寬鬆的流動性環境，債券產品除了是相對穩定的票息收益外，還可能獲得中短期因溢價帶來的資本增值。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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