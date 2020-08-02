鄺紫珊：新興醫療企業潛力　宜作長線投資

新冠肺炎突襲全球，將迅速加快創新醫療的發展進程，讓全球更著眼專注於行業的商機，統計2020年上半年，全球就醫療創新產業所募集的資金已超過90億美元，單是上半年，資金流入此板塊已是去年全年的逾60%，估預期今年全年創新醫療行業的表現會更理想。

納斯達克生物技術指數(NBI指數)過去3個月上升超過10%，由於行業的基本面佳，雖然近期在高位有調整，但最近1個月仍有2%以上升幅。最近有美國著名健康醫療機構的報告指出，今年上半年全球醫療創新的集資額達93億美元，較去年同期增長約20%，若與去年整過年度比較，更達67%，明顯地資金已流向醫療創新領域的產業。

據了解，資金主要流入具行業優化題材的創投公司，包括生物識別資料收集、臨床診斷流程改善，以及醫療行政作業優化等，都是吸引投資及併購的題材。集資金額較去年超過50%，預期有利創投企業的發展，為未來醫療創新發展定下方向。

目前已有很多新興醫療企業利用創新技術優化傳統框架技術，好像醫療機構Livongo運用大數據及人工智能，以協助病患者管理糖尿病症，讓平均糖化血紅蛋白、血壓、抑鬱指數都明顯改善，不但讓病患者的醫療開支減少20%，也讓保險公司可節省賠償金。

另外，有跨國遠程醫療及虛擬醫療保健公司Teladoc便運用網路視訊技術，線上連結5萬名專業醫生，不受地域及時間限制為民眾看診，在疫情爆發時，每星期就診人數增加50%，目前已擁有4,800萬用戶，預計全球潛在用戶高達11億人，尚有很大市場可供開拓。

創新醫療優化民眾的看病及健康管理，尤其是加入人工智能、機器人學習、健康大數據等，將加強疾病治療和朝向主動式及預防性的健康管理，相信可望解決慢性病患及提早找出潛藏疾病。

美國逐步重啟經濟，但仍有數個州份疫情嚴峻，預期短期市場對治療藥物及長期對疫苗與抗體關注仍抱有期待。有關生物科技醫藥類股、醫療服務及儀器設備等仍受市場注意，其中新興醫療企業運用創新技術，突破傳統模式，具有潛藏的投資爆發力，建議可作長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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