潘梓生：油價可能出現轉勢

市場風險情緒持續高漲，加上美元持續積弱，帶挈一眾商品走勢愈走愈高，令油價也成功連升3個月，並企穩於每桶40美元以上。不過，觀乎眾多商品基本面，原油基本面實在不甚支撐價格向上，也因如此，近期油價並未受惠美元弱勢，只能輕微突破42美元就馬上回落。

美國的新冠肺炎疫情居高不下，加上歐洲、亞洲等地疫情似再有回升迹象，在疫苗只有憧憬沒有成功推出之前，經濟活動回歸正常幾乎不可能。即使疫苗成功面世，全球普及化的路仍然非常艱難，因此，旅遊及航空業等行業難以迅速重回正軌，這亦將令原油需求復甦極為艱難。

長遠而言，原油價格難以大幅回升，短期也將受供應因素困擾。首先，油組已決定於8月減少減產規模，換一說法只是油組增產，加上已有報道稱沙特阿拉伯或下調9月於亞洲銷售的石油，將令油價帶來下調壓力。再者，美國頁岩油產量已從5月低位回升，在需求未回復之際，油價根本難以企穩於現水平。

上周四(7月30日)油價曾一度下跌逾5%，其後雖迅速收回失地，但對油價好倉來說必然是一個警號。若短期油價無法回升至40.5美元以上的話，後市將再可能測試周四近38.5美元的低位，甚至後市有可能重回至35至36美元。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626