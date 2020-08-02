最辣調控見效！深圳二手住宅成交大跌八成

內地媒體報道，自深圳上月中推出樓市新政後，有購房資格的買家大幅減少，市場成交也呈斷崖式下跌。深圳市房地產中介協會數據顯示，新政發布首周(7月13至19日)，深圳二手樓網簽量為5,143伙，按月大跌48.7%；第二周(7月20至26日)，網簽量為1,700伙，按月再跌66.95%，並較新政發布前的高位大幅回落83%。

深圳市住建局、規自局、稅務局、公安局等8部門於7月15日聯合發布《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，被稱為至今深圳最嚴厲的調控政策。新政主要涉及八大條款，其中最核心的內容包括，深戶入戶滿3年且社保滿3年才有購房資格，非深戶要5年社保；夫妻離婚，購房資格倒追3年計算持有住宅伙數；以及收緊房貸成數等。

此後深圳相繼出台的兩次細則打補充，基本堵死了結離婚買房操作，擴大了非深戶家庭的購房權限，同時對於7月14日及之前已發生購房動作，近親屬支付的定金或相關購房款的，也予以承認。報道引述當地住宅中介透露，新政落後後，根據客戶資料，有近48%失去深圳購房資格。

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