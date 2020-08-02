陳政深：8月波幅料甚於6、7月　金蝶上望26元

港股連升兩個月，雖然7月份未能重上25,000點之上，幅度亦未及6月，但總算能站於50天線。展望8月，美國股市將反映巨企業績因素，參考美國的經濟數據，當地次季國內生產總值按月收縮達9.5%，而上周的新申領失業金人數亦按周增加，反映經濟仍存在隱憂。

此外，據研究機構Pew調查，73%的受訪美國人對中國持負面看法，是15年以來最多。美國經濟欠動力，最大關係肯定是新冠肺炎疫情、選舉臨近，最直接討好選民的方法就是將責任訴諸中國，預料中國與西方國家的關係仍會繼續向負面發展，中線不利投資氣氛。幸而目前資金尚算充裕，或可為港股提供動力。既有如此多變數存在，港股8月相信將頗為波動。今年6、7月恒指點數波幅口別為1,764點及2,356點，相信8月波幅應會大於上述水平。

短線而言，港股目前處於拉鋸階段，指數過去幾個交易日，多次向下試穿50天線，然而24,600點的支持充足，一時三刻淡友亦難籍經濟及環球政局等因素而佔據上風。不過，另一邊廂，好友亦未見有太大動能推高大市，雖暫未見資金大舉流出港股，但即使是強勢股，每當接近重要阻力位，即見獲利沽盤湧現，難重現之前清風送爽的走勢。參考恒指公司新推出的恒生科技指數，重磅成份股均未見強勢，目前似處於整固狀態，相信要待企業陸續公布業績，又或是出現其他催化劑後，大市才會有明顯走勢。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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