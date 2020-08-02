陳政深：8月波幅料甚於6、7月 金蝶上望26元
2020年08月02日 09:45
東網電視更多新聞短片
港股連升兩個月，雖然7月份未能重上25,000點之上，幅度亦未及6月，但總算能站於50天線。展望8月，美國股市將反映巨企業績因素，參考美國的經濟數據，當地次季國內生產總值按月收縮達9.5%，而上周的新申領失業金人數亦按周增加，反映經濟仍存在隱憂。
此外，據研究機構Pew調查，73%的受訪美國人對中國持負面看法，是15年以來最多。美國經濟欠動力，最大關係肯定是新冠肺炎疫情、選舉臨近，最直接討好選民的方法就是將責任訴諸中國，預料中國與西方國家的關係仍會繼續向負面發展，中線不利投資氣氛。幸而目前資金尚算充裕，或可為港股提供動力。既有如此多變數存在，港股8月相信將頗為波動。今年6、7月恒指點數波幅口別為1,764點及2,356點，相信8月波幅應會大於上述水平。
短線而言，港股目前處於拉鋸階段，指數過去幾個交易日，多次向下試穿50天線，然而24,600點的支持充足，一時三刻淡友亦難籍經濟及環球政局等因素而佔據上風。不過，另一邊廂，好友亦未見有太大動能推高大市，雖暫未見資金大舉流出港股，但即使是強勢股，每當接近重要阻力位，即見獲利沽盤湧現，難重現之前清風送爽的走勢。參考恒指公司新推出的恒生科技指數，重磅成份股均未見強勢，目前似處於整固狀態，相信要待企業陸續公布業績，又或是出現其他催化劑後，大市才會有明顯走勢。
個股方面，繼續留意科技相關股份，金蝶(00268)上周創出上市新高，市場資金追捧軟件股，金蝶次季的辦公室軟件業務平均每日活躍用戶(DAU)穩健增長，達4,450萬，按年增長19%。此外，其遊戲玩家消費亦持續增加，基本因素為其走勢提供充足理據，而其短線動力亦見不俗，投資者可考慮作短至中線的部署，在21至21.5港元附近吸納，上望26元，止蝕位18元。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！