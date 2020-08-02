【星期一‧炒啲乜】8月新開始　投資者進攻定防守？

中美角力不斷，但在美國聯儲局持續寬鬆的貨幣政策，以及市場資金充裕下，兩地股市在7月未見大幅走樣，而港股上月走勢則大上大落，早段主要受惠科技股強勢，恒指曾升逾2,000點，逼近26,800點，惟中美關係突然轉壞，加上新冠肺炎確診案數大幅反彈，第三波疫情仍未受控，前期升幅大部分被抺去，全月僅升168點或0.6%。

踏入8月份，多間企業排隊公布業績，昔日港人至愛「大笨象」滙豐控股將於周一(3日)派發中期成績表。該股股價持續低迷，近日屢次跌穿35元大關，創金融海嘯後的11年低位。

除了有重磅業績，亦有多個重要經濟數據出籠，如財新中國製造業採購經理指數(PMI)及服務業PMI，香港PMI及內地出入口數字等等，投資者可參考以下專家的財經分析及建議，做好投資風險管理。

1、【陳樂怡：恒指季檢月中出爐 嚴選優質股份...】

2、【曜熊理財：疫症後期的債券基金受捧 原因係...】

3、【鄺紫珊：新興醫療企業潛力 宜作長線投資】

4、【潘梓生：油價可能出現轉勢】

5、【陳政深：8月波幅料甚於6、7月 金蝶上望26元】

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