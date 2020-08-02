疫情失控料第三季經濟更差　陳茂波：資源有限難無止境援助

新冠肺炎疫情未見緩和，不少店舖因難捱而結業。

新冠肺炎疫情嚴重影響各行各業，香港經濟慘遭拖垮。財政司司長陳茂波在其網誌表示，本港疫情及經濟情況令人憂心，相信第三季經濟表現或會承受更大壓力，他認為若不能盡快有效控制疫情，穩住經濟將會無從談起，面對目前難關，政府會研究盡力提供支援，但財政資源始終有限，無止境的援助與紓困不是長久之策，更非解決問題的辦法。

陳表示，拉動經濟的「三頭馬車」中，私人消費開支在第二季按年下跌近15%，跌幅較首季擴闊3.9個百分點，而反映投資的本地固定資產形成，上季跌幅亦擴大到20.6%。他指，雖然整體貨物出口跌幅已由首季的9.7%，收窄至第二季2.1%，但旅遊業陷於停頓，第二季本港服務輸出急跌46.6%。

他認為目前首要是「控制疫情、個案清零」，讓市民恢復正常生活及出行，本地經濟才能恢復活力與動力，如果本港能管控好疫情，便可透過「旅遊氣泡」讓持有健康碼人士互相往來中、港、澳。但他坦言任何應對疫情的工作都不容易，甚至備受爭議，例如押後立法會換屆選舉，但有利於防控疫情的工作不應受阻於門戶之見、政治之爭，希望社會暫時放低分歧，團結控制疫情。

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