辣招鬆綁盤壓二手市 荃灣兩盤已有約150個放盤
2020年08月02日 13:25
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海之戀．愛炫美
近年新盤辣招鬆綁後，為二手市場提供大量新供應。根據美聯物業資料，於2017年期間有21個伙數逾400個單位新項目推出，涉及單位總數近1.8萬伙，創至少4年新高。該批項目額外印花稅限期亦於今年陸續屆滿，當中下半年較大型項目包括荃灣海之戀．愛炫美及全．城滙。
美聯鍾家豪指出，兩盤現時已有二手盤放售，其中海之戀．愛炫美有約70個，入場費由965萬港元起，單位為3C座低層兩房戶，實用面積503方呎計，每方呎叫價19,185元。另將於本月底辣招才刑滿的全．城滙，市場已有約80個二手買賣放盤，其中5座中低層B室，兩房間隔，實用面積429方呎，開價840萬元，呎價19,580元，屬入場單位。
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