新冠肺炎：美國廉航公司警告三成員工將放無薪假

美國廉價航空公司精神航空(Spirit Airlines)警告，旗下多達三成員工10月恐放無薪假；區域航空公司快捷航空公司則因疫情持續重創航空業，失去一份重要合約，前景堪慮。

外國媒體報道，精神航空是最新一家向員工發出裁員無薪假警告的航空公司。依據美國聯邦法律，大規模裁員必須在60天前提出警告。

總部位於佛羅里達州米拉瑪(Miramar)的精神航空表示，公司已告知工會，旗下的機師、空服員和其他單位約20%到30%的員工，將於10月放無薪假。

聯合航空(United Airlines)本月較早時曾對3.6萬名員工發出裁員警告通知，本周更警告機師，今年和明年可能會有新一波裁員潮。美國航空(American Airlines)則通知2.5萬名員工，在提供協助發放薪資的數十億美元聯邦資金於10月到期後，員工可能要放無薪假。

航空業裁員潮現在危及另一家小型美國航空公司。聯合航空取消與快捷航空(ExpressJet）的合約。快捷航空發言人坎柏表示，公司今年接下來這段時間預料將繼續正常營運。他透過電子郵件發表聲明，會為了公司2021年的未來探索所有選項。

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