【深度解構】美元霸主地位難撼動？誰可取而代之...

第二次世界大戰後，特別是1944年達成的布雷頓森林協定之後，美元就成為佔據全球主導地位的貨幣，但隨着美國聯儲局(Fed)不斷擴大印鈔規模，特別是今年因應疫情擴大量化寬鬆，近期美元的地位動搖、貶值持續，人們對美元霸主的質疑正在加大。

據彭博社報道，國際貨幣基金(IMF)數據顯示，去年全球儲備管理人削減了美元所佔的比重，使其來到接近1990年代以來最低。

本周甚至連美資投行高盛都開始在報告中，質疑美元失去儲備貨幣地位風險，儘管他們仍然相信被取代的可能性低，但比起從前穩居神壇的崇高地位，已無法同日而語。

由歷史上看，這並非完全不可能。在美元之前，荷蘭貨幣在十七及十八世紀扮演著重要角色，其後是從1860年直到至少1914年的英鎊。目前美元還能夠主導全球的一大原因，可能在於其他替代貨幣「上位」的時機尚未成熟，難以擔當此大任。

市場一直討論可能替代美元成為主導貨幣的選項，它們各有其可取之處，但缺點卻更為明顯。

【黃金】

黃金的魅力是獨一無二的，就像John Pierpont Morgan在1912年在美國眾議院銀行與貨幣委員會的證詞：「錢就是看黃金，沒有其他選擇。」

優點：黃金不會像紙鈔一樣被無限供應，在惡性通脹年代，大量印鈔都助長國家法定貨幣的貶值。增加黃金的唯一途徑是挖掘更多的黃金。這既困難又昂貴，進而給予黃金在通脹上足夠的穩定性。

黃金也沒有交易對手風險。法定貨幣的價值，來自發行人的信譽度，因此當這一國家或集團在政經受損時，價值可能大為減損。相比之下，黃金具有內在價值，不受這些因素影響。

缺點：黃金的稀缺性也讓央行減少政策的彈性，過去堅持金本位制，被認為是加劇通縮並導致大蕭條的罪魁禍首，也造成此一制度最終瓦解，以靈活應對經濟困難。

在現代世界中，金錢流通快速頻繁，發送黃金來解決主權債務變得不切實際。

【日圓】

幾十年來，日圓一直位居世界頂級儲備貨幣之列。

優點：去年日圓佔官方外匯準備的近6%。國際清算銀行(Bank for International Settlements)數據顯示，日本9.5萬億美元的主權債務市場僅次於美國，為投資者提供了龐大的流動資金池。

缺點：日本央行的巨額資產購買扭曲了市場，數據顯示，央行擁有該國近44%的債務，遠遠超過聯儲局及歐洲央行。而且日本實施負利率，削弱了日本資產的吸引力。

日本對日圓走強的謹慎態度，可能是此一貨幣的最大障礙。2011年，日本出售了超過14萬億的日圓，以制止日圓升值。

【特別提款權(SDR)】

SDR是於1969年創設的一種儲備資產和記帳單位，可以在美元短缺時用作替代品。與大多數美元競爭對手不同，SDR的設計明確目的是替代美元。

優點：SDR的吸引力在於其國際支持，它們是由IMF創建並得到其支持的。從這個意義上講，它們符合世界經濟的多元化性質，幾乎所有國家/地區都可以使用這些貨幣。

缺點：按照目前的形式，SDR不能用做直接的交換媒介。各國從這一基金獲得撥款，但它們需要將SDR出售給另一個國家或IMF，以獲取實際貨幣。

透過IMF，也使美國對SDR分配擁有有效的否決權，而且沒有央行可以糾正失衡。

【歐元】

從千禧年誕生之日起，歐元就繼承了德國馬克作為美元主要競爭對手的地位。

優點：隨著歐元區擴大到19個國家，它的地位不斷提高。如今，歐元已用於所有外匯交易的1/3，僅次於美元。歐盟佔全球貿易的近一半，其經濟與中國並列第二，約13萬億美元。也是外匯準備中，持有量第二大的貨幣。歐元擁有自己的中央銀行，並且作為多種主權國家使用的貨幣，是較美元更多邊的交換媒介。

缺點：歐元甚至能不能存活都有巨大問題。在2011年至2013年間，希臘和義大利的債務危機，幾乎拖垮了歐元，也突出了歐元的缺陷，因為存在太多經濟不夠穩固的國家。除非有解決方案，否則歐元勢將難以挑戰美元在世界市場之間的信譽。

【人民幣】

中國是近年經濟增長最強的大國之一，支持人民幣兌其他主要貨幣維持穩中偏強走勢。

優點：中國已經超過美國成為最大的貿易國，而且IMF根據購買力平價估算，2014年中國的GDP已經超過美國在世界經濟的比重。

缺點：中國仍未取消資本管制，人民幣的價值仍然由北京密切管理，貨幣市場不夠透明，並與外界隔絕。

同時，相對於中國的經濟實力，人民幣的全球足跡仍然很小。根據Swift數據，人民幣在全球交付所佔的比例仍停滯在1.8%左右。

【加密貨幣】

近年興起的交易媒介，表表者為比特幣。

優點：像黃金一樣，加密貨幣也不是法定貨幣，因此沒有政府有權印刷它們。與黃金不同，不需要物理存儲，電子傳輸非常容易，並且加密提供了相對的匿名性。

缺點：除了去中心化的思惟及有限供應之外，幾乎全是缺點。最致命的幾個，包括價格不穩定、易受駭客攻擊等等，總之，加密貨幣易變而且容易被操控，又因其匿名性，經常在非法交易中使用而聲名狼藉。

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