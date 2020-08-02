有iPhone就能付款？Apple斥1億美元購Mobeewave

彭博社報道，蘋果公司(Apple)已在近日斥資1億美元(約7.8億港元)收購加拿大一家流動支付領域的科技新創公司Mobeewave，市場猜測，這項技術能讓iPhone轉為流動支付終端。

Mobeewave的技術能夠讓消費者在另一部手機上，使用信用卡或智能手機來進行付款。該系統可與應用程式(App)搭配使用，除了NFC晶片以外，不需要其它硬體設備。

知情人士透露，Apple已經斥資1億美元收購Mobeewave，該公司目前有數十名員工，他們將維持現有工作，並繼續在加拿大的蒙特利爾總部工作。

Apple過往都會將其收購的初創公司技術應用在自家產品上。例如2014年將Apple Pay功能加進iPhone中，並讓用戶在門市輕觸手機，就能付款購買實體商品。

去年，Apple推出自家信用卡Apple Card，若能結合Mobeewave技術，則任何擁有iPhone 的消費者都可進行支付，毋須額外的硬體設備。Mobeewave在網站中展示出其數碼支付功能，用戶會先輸入交易金額，再點擊手機上的信用卡以進行付款。

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