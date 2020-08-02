全球經貿戰：南韓智庫呼籲需降低對中國貿易倚賴

美中關係近期急轉直下，而美國總統大選將於11月正式「埋牙」，選舉結果是否會影響美國對華政策，引起外界關注。南韓產業研究院近日的報告認為，無論美國大選結果如何，美國的對中牽制及美國優先主義都將會增強，南韓有必要降低對中國的貿易依存度，推進出口市場多元化戰略。

《韓聯社》報道，南韓產業研究院預期，如果美國總統特朗普成功連任，美國的貿易保護主義思潮將繼續蔓延，受此影響，南韓鋼鐵等行業將繼續面臨挑戰，但過去4年來，南韓已積累一定的對美貿易摩擦應對經驗，而美方廢除韓美自由貿易協定(FTA)等施壓牌也幾乎打完。

因此，南韓產業研究院認為，屆時美國很可能利用「超級301條款」、或「貿易擴張法第232條」等法律，以強化貿易保護主義，而美國還可能退出世界貿易組織(WTO)以防其掣肘。

若由民主黨候選人拜登勝選，南韓產業研究院預測，貿易保護主義思潮將有所緩解，但美國可能要求南韓加強韓美同盟關係，以牽制中國。

南韓產業研究院還指出，由於拜登近期發布經濟重建規劃時，強調縮小國外供應鏈以改善勞動和環境問題，故環境和勞動也可能成為韓美貿易摩擦的新焦點。

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