中美科技戰：中芯薪酬偏低　員工流失率遠超台積電

有分析指出，中芯一線工程師平均年薪不到15萬元人民幣(下同)，開給知名實驗室出來的博士年薪也不到30萬元，遠遠低過「龍頭」台積電。事實上，中芯的招股書數字也顯示，該公司2019年研發人員的平均薪酬為36.7萬元，員工薪酬中位數約38.3萬元。

相比之下，台積電給予相關專業的畢業生剛年薪至少有50萬元以上，工作數年後，薪金加股票可高達約200萬元，若擔任小主管，年薪可能有幾百萬元。

或許因薪酬不算吸引，中芯2018年員工流失率22%，為行業平均水平約1.3倍，其中，30歲以下員工流失率最高，佔比達79.3%，上海、北京、深圳廠的員工流失率分別佔52.2%、25.7%和11.7%，為流失率最高的首3大城市。相比台積電2018年員工流失率僅4.8%，在2015至2019年離職率也在5%以下。

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