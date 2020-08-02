全球經貿戰：傳台灣iPhone組裝廠將6條生產線由華遷印

外地傳媒引述印度政府報道，證實台灣主要iPhone組裝廠鴻海富士康、緯創、和碩等均已申請當地的專案獎勵計劃，有消息指台灣的組裝廠有意將6條生產線從中國衰到印度，在1年內為當地創造5.5萬個工作機會。

不過，目前在中國生產的iPhone價值2,200億美元，印度僅5億美元，而印度國內的iPhone需求亦僅為15億美元，反映上述消息即使是真確，中國仍然是最主要的iPhone組裝國。

印度電子資訊部部長Ravi Shankar Prasad周六(8月1日)證實，包括鴻海、緯創、和碩在內，連同三星等22間企業，已向印度政府申請總值高達66.5億美元(約518億港元)的專案獎勵計劃，並表示希望印度的手機產值在5年後能增至11.5萬億盧比(約1.19萬億港元)及30萬個直接就業機會。

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