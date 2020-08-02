末日博士警告：美要快救市　否則經濟雙底衰退

外國傳媒報道，美國國會仍未能針對擴大救市措施達成共識，曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)批評，議員們正在「玩火」，美國經濟恐演變成「雙底衰退」，甚至出現「大蕭條」。

雖然美國民主和共和兩黨承諾將針對新一輪紓困措施繼續談判，但美國政府給予因疫情而失業的每周600美元額外津貼已在上周五(7月31日)後正式失效，恐令約3,000萬領取此失業救濟金的美國人陷入財困危機。

魯比尼就此警告，除非政府盡力挽救和提高私營部門收入，否則美國經濟將急劇放緩，認為從今年上半年急墜中迅速復甦的V形反彈，可能會變成U形，還可能變成「雙底衰退」，中期而言甚至可能出現經濟大蕭條，尤其是目前美國國會及執政當局都陷入僵局，這不是好兆頭，隨着確診病例增加，企業和消費者的不確定性都在日益增長。

他認為，美國在未來幾個月仍需推出至少1.5萬億美元的重大財政刺激方案，否則經濟將進一步放緩。要讓民眾收入增加，可以透過失業救濟金、更多的薪金保護計劃(PPP)貸款、援助州和地方政府、發放食物券、支持醫療保健等，「我們仍需公共部門大力救市，因私營部門正去槓桿化，家庭和企業支出減少、儲蓄增加、資本支出減少、住宅投資也減少」。

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