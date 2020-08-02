8月投資首選？銀價7月雖漲逾30%　惟仍遠低於歷史高位

貴金屬可謂是7月金融市場大贏家，金價7月累漲超過11%，每安士漲幅超過220美元，上周五(7月31日)收報每安士1,973.5美元，年內累漲逾30%。白銀更厲害，7月累計上漲超過30%，創近40年以來最佳月度表現。

分析指出，白銀因價格相對便宜和投資門檻低，被稱為「窮人黃金」，因某些導致金價上漲的因素也對銀價產生了相似作用，隨着金價大漲，近期的金銀比創下歷史新高，也意味着白銀估值可能過低。

事實上，銀價7月31日收報每安士24.26美元，相較於2011年4月創下的紀錄高位48.59美元仍相差甚遠。相比之下，金價曾高見每安士1,973.5美元，早已打破在2011年創下的1,921美元舊紀錄。

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