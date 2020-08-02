內地首要穩就業　支持發展各類特色小店

儘管中國官方強調經濟情況比預料的要好，但穩就業壓力仍不容忽視。繼7月中推出「小店經濟」及「新個體經濟」之後，中國國務院辦公廳日前正式發布有關支持多渠道靈活就業的意見，明確鼓勵個體經營發展，鼓勵勞動者創辦投資小、見效快、易轉型、風險小的小規模經濟實體，支持發展各類特色小店。

該意見強調，要清理取消對靈活就業的不合理限制，創造更多靈活就業機會。當中，對退下工作崗位的失業人士、高校畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體從事個體經營的，按規定給予創業擔保貸款、稅收優惠、創業補貼等政策支持。

同時，增加非全日制就業機會。包括推動非全日制勞動者較集中的批發零售、建築裝修等行業提高質量；增強養老、托幼、社會工作等社區服務業的吸納就業能力。在支持發展新就業形態方面，促進數碼經濟、平台經濟健康發展，加快推動網絡零售、移動出行、線上教育培訓、網絡醫療、在線娛樂等行業發展，創造更多靈活就業崗位。外界認為，這似乎是「小店經濟」及「新個體經濟」升級版的指導文件。

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