【業績前瞻】滙豐次季稅前利潤料按年大跌六成

因應全球經濟不明朗，券商預期，滙控將進一步加大預期信貸減值（ECL），次季ECL料按年飆3.8倍，至26.64億美元，若以今年上半年計算，信貸損失合共達56.90億美元，按年擴大近4倍。

事實上，滙控管理層於今年4月公布首季業績時已預警，較差情況下，全年ECL或高達110億美元，意味滙控上半年ECL或已達較壞預測情況的一半水平。

在全球極低息下，銀行再難靠利率上行推高收入，根據券商的預測，滙控次季的淨利息收入按年跌逾一成，至69.11億美元，按季則跌9.2%，反映收入增長動力欠奉，而淨利息收益率料較首季收窄15點子。至於反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，料跌至僅3.7%。

摩根大通認為，滙控的盈利勢受壓，重組進度亦會被拖慢，令估值受壓，儘管維持滙控「中性」評級，但目標價則降9%至35港元。滙控上周五收市報34.95港元，按日跌1.96%，分析認為，滙控放榜難為股價帶來催化作用。

「大笨象」放榜之前市場傳聞甚多，除了傳出集團研究出售歐美業務，近日外電引述消息指，行政總裁祈耀年近周亦有動作，敦促逾200名高級主管加速全面重組，以提升集團回報率，更推動將更多權力下放予地區經理。

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