新盤UPDATES：各區項目錄高價承接 部分料加推
2020年08月02日 19:24
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發展商開盤成績無受疫情影響，帶動周六日一手交投保持理想，同時各區項目均錄高價承接，料本周部分樓盤將承勢再加推單位應市。
●御海灣累售146伙 三房戶逾1057萬沽
新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣銷情持續，截至今天6時，首兩輪銷售已合共速沽146伙，佔可售單位約九成，套現超過9.6億元，平均成交呎價約18,439元。而次輪發售中首度推出的三房戶「海灣大宅」亦錄得承接，成交金額逾1,057萬元，呎價為20,572元。
●KOKO HILLS平台特色戶售2968萬元
會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS周日(8月2日)以招標形式售出第2座1樓及2樓C室，屬連平台特色單位，間隔四房一套加工作間連洗手間，實用面積1,211方呎，連509方呎平台，成交價2,968萬元，呎價24,509元。據了解，該單位買家來自九龍區，希望購入大單位自住，提升生活質素。
●嘉峯匯高層戶呎售逾2.69萬元
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，售出1A座37樓D單位，實用面積451方呎，成交價1,214萬元，呎價26,918元。
●九肚駿嶺薈分層戶連車位售逾4390萬元
建滔集團(00148)位於沙田九肚的駿嶺薈，新近錄得分層單位成交。是次售出的2座10樓D室，實用面積1,792方呎，享向南馬場景，連車位以4,390.4萬元易手，呎價約24,500元。買家為專業人士，選用360天成交計劃，以及享有先住後付優惠。
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