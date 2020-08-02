新盤UPDATES：各區項目錄高價承接　部分料加推

發展商開盤成績無受疫情影響，帶動周六日一手交投保持理想，同時各區項目均錄高價承接，料本周部分樓盤將承勢再加推單位應市。

●御海灣累售146伙 三房戶逾1057萬沽

●KOKO HILLS平台特色戶售2968萬元

會德豐地產旗下茶果嶺KOKO HILLS周日(8月2日)以招標形式售出第2座1樓及2樓C室，屬連平台特色單位，間隔四房一套加工作間連洗手間，實用面積1,211方呎，連509方呎平台，成交價2,968萬元，呎價24,509元。據了解，該單位買家來自九龍區，希望購入大單位自住，提升生活質素。

●嘉峯匯高層戶呎售逾2.69萬元

●九肚駿嶺薈分層戶連車位售逾4390萬元

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