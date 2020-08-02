樓價UPDATES：市區「間房」單位6年僅升值約4%

市區「間房」單位租金回報高，買賣放盤向來少有，但面對疫市，租務需求大減，近日連錄同類物業成交。其中銅鑼灣華登大廈一個「五房」單位售830萬元，6年只升值約4%，樓價升幅落後大市。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣華登大廈A座低層A5室，實用面積約739方呎，單位已分間為5個獨立連廁所套房，外望享城市景觀，日前最終以830萬元獲承接，實用呎價約11,231元，原業主於2014年11月以約800萬元買入，持貨約6年，帳面僅獲利約30萬元，物業升值約4%。

●北角中心C座高層3室，實用面積約653方呎，三房間隔，叫價約1,000萬元，輕微減價至980萬元易手，實用呎價約15,008元，原業主於1996年12月以約323.8萬元購入，轉手帳面獲利約656.2萬元。

●北角城市花園9座中層A室，實用面積1,032方呎，三房間隔，享海景，獲區外換樓客以約1,770萬元承接，實用呎價17,151元。

●西半山華亭閣低層B室，實用面積1,844方呎，套四房間隔，享海景，以3,850萬元連車位易手，實用呎價20,879元，原業主於2006年2月以1,100萬元買入，持貨14年帳面獲利2,750萬元。

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九龍區

●將軍澳MALIBU第2A座中層E室，實用面積約575方呎，兩房連儲物室間隔，上月以21,000元放租，至近日以20,000元租出，減租1,000元或約5%，實用呎租約34.8元，屋苑7月錄得28宗租賃個案，平均實用呎租約34元。

●牛頭角得寶花園G座中層3室，實用面積約282方呎，一房間隔， 上月初叫價520萬元並放匙可讓買家睇樓，累減25萬元或約5%，近日獲上車客以495萬元沽出，實用呎價約17,553元。

●大角咀港灣豪庭過去一個月共錄約20宗租務成交，包括7座高層H室，兩房間隔，實用面積約368方呎，以約16,000元放租1星期，即吸引外區客洽詢，議價後以14,800元租出，實用呎租約40.2元，新租客睇樓兩次後決定承租。

●泓景臺1座低層A室，兩房間隔，實用面積約482方呎，以約18,600元放租一日，即吸引外區客洽詢，議價後以18,300元租出，實用呎租約38元，新租客為家庭客，睇樓一次即決定承租。

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街12號中層C室，望內園景，兩房間隔，實用面積約507方呎，以18,500元放租12日，即獲區內客接洽，議價後減價2,500元或13.5%，以約16,000元租出，實用呎租約31.6元，略低於市價。

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新界區

●東涌東堤灣畔2座低層C室，實用面積約803方呎，套三房連工人套房間隔，外望享海景及池景，近日終獲買家以830萬元承接，實用呎價約10,336元，屋苑7月錄得6宗二手成交，平均實用呎價約11,892元。

●屯門御半山B座中層F室，實用面積377方呎，一房加士多房設計，減租700元，以月租11,800元租出，實用呎租為31.3元，如以業主於2018年以約693.7萬元購入價計，租金回報率約2厘。

●屯門南浪海灣2座中層E室，實用面積524方呎，兩房間隔，有投資客看好屯門南一帶的發展潛力，一睇即中，拍板斥資670萬元承接，實用呎價12,786元，同類單位市值租金每月約14,000至15,000元，預計享約2.7厘租金回報。

●屯門海翠花園1座低層C室，實用面積521方呎，兩房一廳間隔，區客租客鍾情該屋苑鄰近上班地點，可節省通勤時間，而業主有移民打算，一日之內減價15萬元，單位終以545萬元成交，實用呎價10,461元。

●天水圍嘉湖山莊麗湖居2座高層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，日前獲區內客承租，成交月租11,000元，實用呎租24.7元，如以現時同類型單位的銀行估價約517萬元計，租金回報率為2.6厘。

●粉嶺牽晴間1座低層C室，實用面積433方呎，兩房間隔，原先開價590萬元，放盤個半月，微減6萬元，獲同區上車客以584萬元承接，實用呎價13,487元。

●大埔富善花園1座低層D室，實用面積365方呎，兩房間隔，原先開價518萬元，放盤1個月，減價10萬元，減幅約2%，獲用家以508萬元承接，實用呎價13,918元。

●大埔雲滙7座中層B2室，實用面積約645方呎，三房間隔，望山景，由今年5月初開始放租，業主原叫租21,000元，經議價後減價1,500元或約7.1%，最後以19,500元租出，實用呎租約30元，業主於2019年3月以約1,053.5萬元購入，租金回報率約2.2厘。

●大圍世界花園5座中層D室，實用面積1,272方呎，套三房間隔，日前以1,530萬元易手，實用呎價12,028元，原業主則於1999年以500萬元購入，持貨21年，帳面獲利約1,030萬元離場。

●馬鞍山新港城E座高層4室，實用面積618方呎，三房2廳間隔，原先開價1,000萬元，放盤1個月，減價14萬元，獲買家以986萬元承接，實用呎價15,955元。

●馬鞍山迎海1座高層G室，實用面積約512方呎，兩房間隔，叫價約18,000元放租，雙方議價後終以17,500元成交，實用呎租約34.2元，業主於2012年10月以約552萬元購入，現享租金回報約3.8%。

●西貢逸瓏海匯7月3宗二手買賣，包括3座高層B室，實用面積425方呎，一房一廳連儲物室間隔，望街景，叫價650萬元，減價15萬元，最終以635萬元沽出，實用呎價14,941元，原業主於2016年8月購入，當時作價540萬元，持貨4年帳面獲利95萬元，單位期內升值18%。

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