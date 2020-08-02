【地產專題】疫情衝擊礙進度 今年新盤料「缺」逾萬伙
2020年08月02日 20:03
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新冠肺炎疫情衝擊樓市，發展商無論籌備推盤進度，以至賣樓態度均受影響。市場估計大量原先部署年內登場的新盤，將被迫延遲至明年開售，今年「缺陣」單位料逾1萬伙，當中包括多個提供逾千伙的大型樓盤。業內人士預料，今年只錄約1.5萬宗一手交投，較去年跌約兩成。
各大發展商原本積極部署於年內大舉開盤，全年有機會推出市場的新盤單位料逾3萬伙。有地產代理曾預測，全年一手住宅買賣可多達2.4萬伙，較去年的約1.87萬伙更多，但近期業界已相繼下調今年銷量預測，個別減幅高達四成。
有地產商高層直言，受年初開始來襲的疫情打擊，由地盤工程、建築材料運輸以至申請政府文件等，各項工作的進度均受不同程度影響。加上市況充斥不明朗及負面因素，今年以來一手推盤量較預期少。據一手銷售資訊網資料，上半年全港僅錄近6,900宗一手交投，較去年同期急跌逾四成。
有機會延遲推出的樓盤中，以信和置業(00083)等合作的元朗錦上路站項目規模最大，提供約2,200伙，但物業至今仍未入紙申請預售樓花同意書，估計最快亦要明年才能啟動銷售攻勢。同系亦屬鐵路項目的黃竹坑站第2期住宅項目，將建約600伙，料亦未能於年內開盤。
同時，長實集團(01113)發展的黃竹坑站第3期住宅項目，早前亦一度披露最快於今年第4季開始分階段推出，該期將設約1,200伙，主要為兩房及三房戶，但估計項目亦要延至明年登場。
至於恒基地產(00012)位於紅磡的大型重建項目，曾一度部署於今年展開首階段推盤計劃，當中第1期已提供約1,000伙，料主力針對細單位上車客源，但發展商早前已透露，因應發展進度等因素，該盤將延至明年推出。而同系粉嶺馬適路項目第1期，料建約1,700伙，都將於明年籌備推盤。
除了大型發展商之外，其他中小型發展商也調整賣樓步伐。九龍建業(00034)位於將軍澳石角路的大型上車盤，預計興建逾1,500伙，主打一房及兩房戶，原於今年內推出，但發展商早前透露，估計最快明年初才可開售。
地產界人士認為，疫情危機遲遲未能解除，市況前景未明，現階段賣樓訂價須較為吸引，才能刺激市場，故發展商未必急於推盤。而大批大型樓盤延遲推售，有助紓緩市場競爭及壓力。
【部分新盤料將暫緩推出】
●信置等元朗錦上路站項目約2,200伙
●信置等黃竹坑站第2期住宅項目約600伙
●九建將軍澳石角路項目約1,500伙
●恒地紅磡重建項目第1期約1,000伙
●恒地粉嶺馬適路項目第1期約1,700伙
●長實集團黃竹坑站第3期住宅項目約1,200伙
●泛海元朗洪水橋項目逾1,000伙
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