【地產專題】疫情衝擊礙進度　今年新盤料「缺」逾萬伙

新冠肺炎疫情衝擊樓市，發展商無論籌備推盤進度，以至賣樓態度均受影響。市場估計大量原先部署年內登場的新盤，將被迫延遲至明年開售，今年「缺陣」單位料逾1萬伙，當中包括多個提供逾千伙的大型樓盤。業內人士預料，今年只錄約1.5萬宗一手交投，較去年跌約兩成。

各大發展商原本積極部署於年內大舉開盤，全年有機會推出市場的新盤單位料逾3萬伙。有地產代理曾預測，全年一手住宅買賣可多達2.4萬伙，較去年的約1.87萬伙更多，但近期業界已相繼下調今年銷量預測，個別減幅高達四成。

有地產商高層直言，受年初開始來襲的疫情打擊，由地盤工程、建築材料運輸以至申請政府文件等，各項工作的進度均受不同程度影響。加上市況充斥不明朗及負面因素，今年以來一手推盤量較預期少。據一手銷售資訊網資料，上半年全港僅錄近6,900宗一手交投，較去年同期急跌逾四成。

地產界人士認為，疫情危機遲遲未能解除，市況前景未明，現階段賣樓訂價須較為吸引，才能刺激市場，故發展商未必急於推盤。而大批大型樓盤延遲推售，有助紓緩市場競爭及壓力。

【部分新盤料將暫緩推出】

●信置等元朗錦上路站項目約2,200伙

●信置等黃竹坑站第2期住宅項目約600伙

●九建將軍澳石角路項目約1,500伙

●恒地紅磡重建項目第1期約1,000伙

●恒地粉嶺馬適路項目第1期約1,700伙

●長實集團黃竹坑站第3期住宅項目約1,200伙

●泛海元朗洪水橋項目逾1,000伙

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