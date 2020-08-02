西部水泥斥逾7億人幣收購生產線

康定跑馬山水泥正在興建一條水泥生產線，預計完成後每年水泥產能為150萬噸。集團表示，項目的主要目標市場為整個甘孜州地區，同時可充分利用其自身位於甘孜州西北方向的優勢地理位置及其裝備優勢，向西北南三個方向擴散發展，覆蓋川滇藏青四省交界地帶。未來依託川藏綫，可覆蓋川藏鐵路沿綫，市場區域主要覆蓋甘孜藏族自治州全境，阿壩藏族自治州南部區域和雅安西部和南部天全縣、漢源縣區域。

考慮到項目於甘孜州西北方向的優勢地理位置，以及其裝備優勢和未來建設川西北區增大的水泥供需缺口，投資將能為集團提供將其水泥業務從陝西省擴展至甘孜州的良機，並將有利於集團的長期增長及未來發展計劃，亦有助集團有效地分散其地理投資風險。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626