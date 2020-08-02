【港股前瞻】恒指8月下跌機會達八成？

港股踏入8月，面對業績期、中美關係緊張，以及疫情持續大爆發等不明朗因素，前景可謂荊棘滿途。更甚的是，恒生指數近10年的8月跌多升少，當中僅2016及2017年有得升，跌市機會達八成。分析相信，本月港股勢大幅波動，宜「炒股不炒市」，首推內需及新經濟板塊。

中美局勢方面，繼雙方早前互相關閉領事館後，美國總統特朗普再出招封殺字節跳動旗下TikTok於美國的業務。分析認為，由於特朗普選情落後，或於11月大選前打出更強硬的「反華牌」以挽回國內支持。由此可見，中美關係惡化機會增加，勢削弱全球市場8月投資氣氛。

事實上，據富瑞金融統計顯示，截至上周三(7月29日)為止一周，全球資金避險情緒升溫，「股轉債」趨勢持續。全球股票基金連續兩周錄得資金淨流出，累計金額達58.19億美元(約453億港元)；全球債券基金卻單周淨吸資170億美元(約1,326億港元)，過去連續16周更錄得2,760億美元(約2.15萬億港元)淨流入，幾乎抵銷3月期間最高淨贖回逾2,840億美元(約2.21萬億港元)的紀錄。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，內地次季經濟數據重上正軌，意味中央「放水」刺激經濟和股市的力度將減弱，會導致中港股市資金流動性趨緊，加上中美關係削弱市場投資信心，故預計港股8月走勢仍然波動，以區間上落為主，介乎23,800至25,500點。

近期中央提出「內循環」概念，以內需市場為經濟增長動力。溫氏認為這個大方向有利新經濟、體育用品、汽車、餐飲等板塊，投資者可趁低位吸納作中長線投資。對於恒指季檢，他預計阿里及美團「染藍」成數相當高，屆時被動及主動型基金大舉入貨有助推高交投，對股價有支持。

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