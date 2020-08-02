本周主要數據一覽 美周五公布就業狀況

本周全球矚目的經濟數據主要在周五(8月7日)，屆時中國內地會公布7月貿易數字，美國則公布就業數據。以下為香港時間：

【8月3日星期一】

07：50日本公布第一季GDP終值

09：45中國內地公布7月財新製造業PMI

22：00美國公布7月ISM製造業PMI

【8月4日星期二】

12：30澳洲公布議息結果

22：00美國公布6月工廠訂單、耐用品訂單

【8月5日星期三】

08：30香港公布7月Markit/日經PMI

09：45中國內地公布7月財新服務業PMI

20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數

20：30美國公布6月貿易帳

22：00美國公布7月ISM非製造業PMI

22：30美國公布每周原油庫存

【8月6日星期四】

19：00英國公布議息結果

20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數

【8月7日星期五】

10：30中國內地公布7月進出口

16：00中國公布7月外匯儲備

20：30美國公布7月非農就業人數、失業率、薪金變化

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