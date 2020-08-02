本周主要數據一覽　美周五公布就業狀況

2020年08月02日 21:36
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    本周全球矚目的經濟數據主要在周五(8月7日)，屆時中國內地會公布7月貿易數字，美國則公布就業數據。以下為香港時間：
    【8月3日星期一】
    07：50日本公布第一季GDP終值
    09：45中國內地公布7月財新製造業PMI
    22：00美國公布7月ISM製造業PMI
    【8月4日星期二】
    12：30澳洲公布議息結果
    22：00美國公布6月工廠訂單、耐用品訂單
    【8月5日星期三】
    08：30香港公布7月Markit/日經PMI
    09：45中國內地公布7月財新服務業PMI
    20：15美國公布俗稱「小非農」的ADP就業人數
    20：30美國公布6月貿易帳
    22：00美國公布7月ISM非製造業PMI
    22：30美國公布每周原油庫存
    【8月6日星期四】
    19：00英國公布議息結果
    20：30美國公布每周新申領失業救濟金人數
    【8月7日星期五】
    10：30中國內地公布7月進出口
    16：00中國公布7月外匯儲備
    20：30美國公布7月非農就業人數、失業率、薪金變化
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