國金前瞻：美股8月為傳統淡月　關注就業數據和刺激方案談判

科技股領升下，美股3大指數上周五(7月31日)高收，當中納指大升157點或1.4%，至10,745點。總結7月份，道指、標指和納指分別累漲2.3%、5.5%和6.8%，齊齊連升4個月。部分投資者對8月份美股前景趨於謹慎，特別是股市和實際經濟表現持續脫節，加上有關美國總統大選的不確定增加。

不僅如此，8月是傳統股市淡季。CFRA投資策略員Sam Stovall指出，綜觀二次世界大戰以來，標指8月份上升的比例為53%，平均僅升0.01%，9月份上升比例亦只有48%，平均更跌0.51%。不過，大選年的8月份表現較佳，上升比例有63%，若為現任總統爭取連任的一年，上升比例更達73%。

投資者關注本周五(8月7日)出爐的美國7月份就業數據，預料非農業職位增長放緩至157.8萬個，失業率則料由6月的11.1%降至10.5%。投資者亦繼續關注財政刺激措施談判，雖然兩黨仍有分歧，但市場仍預料8月初可達成協議。

此外，本周多家央行議息，當中印度和巴西料會減息，英倫銀行和澳洲央行則料按兵不動。

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