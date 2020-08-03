東方日報B2：Apple勢增採國產零件　中美科技難脫鈎

中美關係今年急轉直下，兩國脫鈎的聲音更是甚囂塵上。不過，作為美國招牌企業、最新市值升上全球最大的蘋果公司(Apple Inc.)，卻不減扶植中國供應鏈力度，或會採用更多中國廠商生產的零部件。分析認為，像Apple這樣的跨國巨企是按商業原則辦事，不會因為中美決裂而貿然改變在中國的投資布局，不擔心中國外商投資和職位創造會嚴重受損。

早前有報道指，Apple將於印度南部城市真奈的工廠組裝iPhone 11，為該公司首次在印度生產頂級智能手機型號，另有消息透露，有台灣的組裝廠有意將部分生產線從中國遷至印度，引起外界高度關注，亦令人聯想起南韓三星電子去年把最後一家在中國的手機廠也關門大吉。

雖然舜宇手機鏡頭未夠大立光先進，但郭氏預計，舜宇明年上半年開始大量出貨予iPad與小量Mac鏡頭，將直接衝擊玉晶光，若舜宇出貨順利，最快明年下半年為iPhone鏡頭出貨。舜宇回應本報查詢時表示，Apple為其目標客戶，若有進一步計劃將會公布。

市場人士估計，立訊在早期會先做中低檔的iPhone訂單，而由於該公司本身有製造零件，其「一條龍」優勢未來有助接得更多訂單，對一直承辦iPhone組裝的台灣企業鴻海及和碩構成威脅。

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，中美脫鈎談的是政治，美國政府想減輕對中國貨的依賴與Apple增強中國供應鏈本身並無衝突，始終企業追求的是成本效益和產品績效。莊氏解釋，中國的勞動力仍然是全球數一數二，跨國企業根本無法在其他地方找到如此龐大的產能，去滿足其志在俘虜全球消費者的訂單。況且中國勞工訓練有素，生產線行之有效，要在海外複製並非容易的事，而且跨國企業有需要在華設立生產據點，來就近服務龐大的中國市場，因此，不擔心外資會因為中美關係劍拔弩張而把資金和就業職位帶離中國。

事實上，經營美國另一代表品牌肯德基之中國業務的百勝中國(Yum China)，7月份在華門店突破1萬大關。百勝中國行政總裁屈翠容稱，不改今年在內地開店800至850間的目標，集團準備好捕捉中國市場「令人振奮」的長線機遇。

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