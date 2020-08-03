【名家筆陣】彭博分析師：應對Libor退場　亞洲歎慢板存憂

相對新興國家而言，受監管政策推動，香港、新加坡、日本和澳洲的銀行就應對即將於2022年停用的倫敦同業拆借利率(Libor)過渡的準備相對充足。與歐盟同業不同，亞洲各銀行不受統一的地區規則約束，這是各國準備Libor過渡期進度不一的部分原因。亞洲的敞口很大，於2022年到期，與美元Libor掛鈎的貸款和債券未償還金額逾6,000億美元。

由於香港、新加坡、日本和澳洲的銀行於全球市場分布業務及其面對的持續監管，因此這些地區在Libor過渡更具優勢。相對而言，馬來西亞和印尼等新興市場進展較慢，這主要由於新興市場銀行的監管指引不足，導致貸款重組困難，其將面對的法律風險亦更高。然而，美元Libor替代計劃亞太地區擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鈎產品的發行量仍然有限。根據彭博數據，目前市場僅發行了兩項浮息票據，分別來自中國銀行和亞洲開發銀行。

我們認為，有賴於持續的監管，日本的銀行可能具備地區性的優勢。日本央行和金融廳在新冠疫情危機期間，明確地向各銀行表示Libor的過渡仍是監管的優先項目，並要求各銀行在7月1日前提交過渡計劃。不過，各銀行仍處於準備的早期階段，未來18個月仍有大量工作需要完成，例如IT系統升級等。另外，根據監管機構的調查，日本100多家地區銀行的Libor過渡準備工作落後於大型銀行，如果這些地區銀行不加快其Libor過渡規劃，則將面臨失去市場份額的風險。

在亞洲的銀行當中，香港和新加坡的銀行在Libor過渡計劃的準備亦相對充足，主要由於香港金管局和新加坡金管局推出的明確指引。香港和新加坡的監管機構一直積極敦促銀行評估風險並盡快制訂過渡計劃，包括一些在香港設有辦公室的新興市場外資銀行也被要求遵守相關規定。然而，香港和新加坡現時同樣有大量過渡工作尚待完成。根據香港金管局2019年第四季度調查，只有不到半數的銀行對其Libor敞口進行了量化評估，過渡計劃已達標的銀行僅佔38%。

我們認為，由於監管指引不足，亞洲新興市場的銀行在Libor過渡計劃中處於最落後階段，因此將面對的法律風險亦更大，容易失去地區市場份額。馬來西亞國家銀行尚未確定替代利率，印尼在經歷了一系列地方改革之後，仍處初期諮詢階段，導致曼迪利、中亞銀行和印尼人民銀行等面臨政策真空期。泰國在這些市場中處於最有利位置，計劃在過渡期使用泰銖貸款利率(THBFIX)，並於2021年年末改用泰國隔夜回購利率(THOR)。

彭博銀行和券商行業資深分析師 陳永富