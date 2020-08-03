房託投資研寬限　業界支持

證監會6月就建議修訂《房地產投資信託基金守則》作出兩個月諮詢，建議包括房託(REITs)於投資物業時由過往必須多於50%改為容許持有少數權益等。業界普遍歡迎有關修訂，認為技術上可令房託進入收舊樓重建的行列。諮詢結果料在本月內公布。

本次其他主要建議修訂內容，包括資產負債比率由45%提高至50%；在取得基金單位持有人批准等條件下，投資物業發展項目時可超過現有的資產總值10%上限。

至於提高資產負債比率的建議，他指，在疫情下，房託及收租股等的投資物業重估值都錄得虧損，就算公司的借貸額無增加，也會因資產估值下跌而令資產負債比率上升。是次修訂借貸上限可增至五成，可讓中小型房託遠離借貸上限的界線，間接減少信貸評級被下調的機會。

事實上，領展6月時已表態，相信有關建議將支持香港房託基金市場發展。公司首席策略總監丘兆祺早前接受本網訪問時亦認同，小型房託可透過成為少數權益業主而有更多增長的空間。被問到房託會否因而可逐步收舊樓再改建，丘直言「Why not(為何不可)？」尤其在全球央行放水下，市場資金充裕，全球物業價格都難大跌，這不失為讓房託增長的途徑。惟他補充，就算將來實行，未必是領展的主要業務。

信誠證券聯席董事張智威指，修訂一旦實施，對房託絕對正面，惟不會即時在基金價格上反映，始終下半年零售市況難以回復，房託基金單位價格料只會大致橫行。

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