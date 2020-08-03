新濠國際斥逾21億元發展新濠影滙第二期

新濠透過旗下新濠博亞娛樂增持SCIHL約7,218.54萬股A類股份，每股作價3.89美元(約30.15港元)，總認購價約為2.8億美元(約21.76億港元)，持股將增至約54.7%。

此外，New Cotai及其一名聯屬人士以相同價格向SCIHL購買合共約4,911.91萬股A類股份，總認購價約為1.91億美元(約14.8億港元)，持股將增至約37.22%。New Cotai為於特拉華州組建之私人有限公司，由若干投資基金間接擁有。

SCIHL在澳門路氹擁有並經營一個世界級綜合度假村，其美國預託股份在美國紐約證券交易所上市。

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